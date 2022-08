Carburant durable (SAF) : "Nous sommes au tout début de l’histoire"

quatre fois le prix du kérosène classique qui représente un tiers des dépenses d’une compagnie

Nous sommes au tout début de l’histoire, il faut des partenariats pour produire au plus près des aéroports et rester exigeant sur les niveaux de durabilité, nous excluons l’huile de palme

Nous en période d’inflation, on cherche des économies. L’impact du SAF sur mon bilan carbone est compliqué à auditer. Est-ce que je l’utilise vraiment et sur quelles routes ?

Tant que l’on n’arrive pas à mettre en place pour l’entreprise une valeur en euro, il va être difficile pour la direction achats d’embarquer les autre directions. Elle a besoin d’un ROI global. Cette surcharge va nous aider à réduire nos émissions carbone et ça vaut tant.

Nous avons lancé un programme il y un an et demi qui permet aux entreprises de s’engager à acheter du SAF.



C’est une somme d’argent qui est mesuré sur l’équivalence de route ou de réseau. Plus on crée de la demande, plus on crée de la production, plus on fait émerger un marché.



Le client, à la fin de l’année, obtient un bilan SAF. On travaille aussi sur un pilote, avec la technologie de blockchain, qui va permettre d’attribuer de manière extrêmement précise sur un vol ou sur une destination un volume de SAF

