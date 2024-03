Les réservations pour la Dolce Vita Orient Express ouvrent le 24 avril

Les prix de départ pour un itinéraire d'une nuit sont de 3 500€ par personne dans une cabine de luxe et de 4 700€ par personne dans une suite. Comme c'est la règle aujourd'hui, les prix évolueront en fonction des préférences de voyage et de la date de départ choisie.



Dédicace à la joie de vivre, à l’esprit de liberté, à l’insouciance et aux plaisirs, La Dolce Vita Orient Express invite les voyageurs à s'immerger dans l'esprit de la « Dolce Vita », et de la ferveur culturelle et artistique de l’Italie des années 1960. Mais, cette expérience exceptionnelle a l'ambition d'associer l’art de vivre italien à l’esprit contemporain du voyage.



La Dolce Vita Orient Express invite les voyageurs à explorer les merveilles de l’Italie à travers neuf itinéraires emblématiques :



- d’abord, d'une côte italienne à l’autre, un voyage passionnant de Venise à Portofino



- ensuite, le tour des splendeurs italiennes, de Venise à Sienne



- par ailleurs, les audacieuses Matera et Palena, au cœur de « l’Italie Transsibérienne »



- puis, la pittoresque Montalcino, le voyage à la découverte des vins italiens



- et aussi, la séduisante Monferrato, le vin et la truffe



- ou encore, sous le soleil du Sud de l’Italie, de Maratea à Palerme.



Autres possibilités :



- l’exploration du littoral de Palerme à Rome, à la découverte de la côte Tyrrhénienne



- également, un impressionnant voyage dans la « Sicile des merveilles »



- et, pour finir, le voyage de la Sicile aux bijoux de la Méditerranée.