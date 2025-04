Mort du Pape François : faut-il reporter son voyage à Rome ?

Nous avons créé

avec excursions, hôtel, transferts, etc., pour un nombre maximum de 20 participants et à des dates de départ précises, et pour lesquels nous avons pré-acheté des entrées au Vatican et pré-réservé des nuits d'hôtel pour être sûrs d'avoir du stock

parce que les clients ont envie d'être pris en charge, et de ne pas être pris au dépourvu sur les billets d’entrée au Vatican. Avec ces packages, nous avons réussi à contrebalancer la baisse des week-ends sur-mesure, que nous vendons habituellement. Nous enregistrons même une hausse des ventes sur l’année

Nos circuits 2025 sont quasiment les mêmes que ceux de 2024, malgré quelques difficultés à trouver des hébergements.



Nous avons aussi expliqué à tous nos partenaires, aux réseaux de distribution avec lesquels nous travaillons, qu’on pourrait parfois être un peu bloqué. Mais, grosso modo, nous parvenons à obtenir des billets d’entrée au Vatican. Évidemment, c’était sans compter le décès du Pape cette semaine

Pour éviter une chute drastique de son activité sur Rome - 1ʳᵉ destination du TO en Italie -», explique le DGA de Kuoni France.Un produit qui « cartonne », selon Matthieu Mariotti, «».Même topo chez Decoov, qui a organisé sa production Italie 2025 en fonction du jubilé. «», indique Christophe Troalic.Rome reste donc accessible, du moins aux clients des tour-opérateurs. Quant à ceux qui ont décidé d’éviter la ville en 2025, selon Donatello, on les retrouvera