ITA Airways va reprendre ses vols vers Israël

En mars, les vols seront opérés selon l'horaire suivant :



- départ de Tel Aviv Ben Gurion tous les mardis, jeudis et dimanches à 15h20 (heure locale) et arrivée à Rome Fiumicino à 18h05 (heure locale) ;



- départ de Rome Fiumicino tous les mardis, jeudis et dimanches à 10h00 (heure locale) et arrivée à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv à 14h20 (heure locale).



À partir du 31 mars et pour toute la saison estivale 2024, les horaires seront les suivants :



- départ de Tel Aviv Ben Gurion tous les mardis, jeudis et dimanches à 14h30 (heure locale)avec arrivée à Rome Fiumicino à 17h15 (heure locale) ;



- départ de Rome Fiumicino tous les mardis, jeudis et dimanches à 9 h 10 (heure locale) et arrivée à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv à 13h30 (heure locale).



" La reprise des vols entre Tel Aviv et Rome a été possible grâce à la coopération des autorités italiennes et israéliennes.



Elle revêt une importance stratégique pour ITA Airways car elle renforce les relations commerciales, sociales et culturelles entre les deux marchés " précise un communiqué de presse.