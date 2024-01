ITA Airways lance la saison d’été 2024

L'ouverture de laest particulièrement importante pour ITA Airways , car elle améliore les connexions depuis l'Amérique du Nord, qui est le premier marché après l'Italie. Cette nouvelle liaison permettra également à la compagnie aérienne d'atteindre d'autres destinations au Canada, combinant ainsi les flux de voyages d'agrément et d'affaires.La liaisonest quant à elle le, marquant ainsi une première étape pour ITA Airways dans l'établissement de connexions entre l'Afrique de l'Ouest et l'Italie, une destination clé pour les flux de trafic de loisirs et d'affaires.Enfin, les vols vers Riyad, Jeddah et Koweït City répondent à la. Ces destinations stratégiques permettront à ITA Airways de renforcer sa présence dans cette région et d'offrir des options de voyage pratiques pour les passagers.Tous les nouveaux vols de ITA Airways permettront aux passagers des destinations étrangères de profiter de l'ensemble du réseau de la compagnie grâce aux correspondances pratiques disponibles depuis le hub de Rome Fiumicino , y compris le site officiel de la compagnie, le centre de contact, les agences de voyage et les guichets des aéroports.