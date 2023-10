Après un bel été, ITA Airways monte en puissance sur le marché français

Le marché français quant à lui est très important pour ITA Airways puisqu’il est le deuxième en Europe après l’Italie.



C’est pour cela que nous avons mis en place un important programme de vols au départ de Paris pour relier Rome et Milan l’offre la plus solide et la plus complète du matin au soir entre le France et l’Italie

« Nous lançons actuellement une nouvelle promotion dédiée aux passagers français et qui offre aux nouveaux abonnés VOLARE un BONUS DE BIENVENUE de 2000 points »

» affirme Samy Addou Directeur France d'ITA Airways.Le programme d’ ITA Airways au départ de la France vers l'Italie propose :- 4 vols quotidiens de Paris CDG vers Rome FCO- 3 vols quotidiens de Nice NCE vers Rome FCO- Jusqu'à 7 vols quotidiens de Paris CDG/ORY vers Milan LINLes vols vers l’Italie sont commercialisés en bi-classe avec pour les passagers business des repas chauds servis à bord.« annonce Samy Addou.Pour bénéficier de la promotion, il faudra s'inscrire au programme VOLARE en flashant un QR Code (ci dessous)Enfin, Pierfrancesco Carino a voulu souligner l’importance de la proximité avec les agents de voyages en les invitant à découvrir des outils comme ITA CONNECT , un site web qui leur est dédié et qui leur réserve des avantages.