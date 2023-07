ITA Airways dessert un réseau long courrier en pleine croissance au départ de Paris et de Nice, via Rome Fiumicino

ITA Airways vous propose une expérience 100% « Made in Italy » vers vos destinations internationales. Depuis la France rejoignez 12 destinations intercontinentales dès 2023.

Rédigé par ITA Airways le Lundi 10 Juillet 2023

Un réseau dont la croissance est orientée vers le long courrier. Washington n’est que la première étape de l’expansion du réseau d’ITA Airways : 2023 est une année d’investissements majeurs sur le marché intercontinental, avec 3 nouvelles destinations au départ de Rome Fiumicino, outre Washington, vers San Francisco à partir du 1er juillet et Rio de Janeiro à partir du 29 octobre. Les nouveaux vols long-courriers représentent un pilier essentiel de la stratégie globale de la compagnie, car en plus de générer des revenus, ils augmentent également les opérations court-courriers, contribuant ainsi à doubler la capacité du réseau intercontinental. Les États-Unis sont le premier marché international d’ITA Airways et le plus stratégique, après l’Italie, ainsi que le pays comptant le plus grand nombre de citoyens d’origine italienne.



Par conséquent, les vols directs de l’Amérique du Nord vers l’Italie ne sont pas seulement des itinéraires pour les voyages loisirs et affaires, mais aussi un moyen d’atteindre et de se connecter avec la communauté italienne au sens large aux États-Unis. Avec des vols directs vers New York, Miami, Boston, Los Angeles, Washington et San Francisco, ITA Airways opérera 122 vols aller-retour hebdomadaires entre l’Amérique du Nord et l’Italie au plus fort de la saison estivale.





Au départ de Nice, les opportunités de connexions via Rome Fiumicino sont pertinentes et efficaces. Les 3 vols quotidiens au départ de Nice vers Rome FCO, permettent aux voyageurs loisirs et affaires de se rendre avec des connexions réduites vers les Amériques : New York JFK, Buenos Aires EZE, Sao Paulo GRU, Rio de Janeiro GIG.



Il est également possible de se rendre au Caire CAI, Alger ALG, Tunis TUN, Tel Aviv TLV ou encore Athènes ATH, Malte MLA et même New Delhi DEL.



La flotte long-courrier d’ITA Airways se renforce avec l’arrivée de l’Airbus A330 Neo. L’entrée en service des A330neo d’ITA Airways renforce la stratégie de la compagnie aérienne consistant à construire une flotte entièrement composée d’appareils Airbus, dont 71 sont actuellement en service (4 A220, 18 A319, 26 A320neo, 7 A320neo, 8 A330-200, 2 A330-900 et 6 A350).



Les A330neo élargissent la flotte long-courrier d’ITA Airways grâce à leur entrée en service depuis le mois de juin pour desservir les nouvelles destinations intercontinentales de la compagnie. Airbus a livré au transporteur phare italien le premier A330neo entièrement configuré pour ITA Airways et le seul du genre. Le vol effectuant la livraison de l'appareil de Toulouse à Rome Fiumicino a été effectué avec un mélange de 16% de carburant d’aviation durable (SAF).



Le premier Airbus 330-900 d’ITA Airways est dédié à Gelindo Bordin, marathonien et champion olympique, et suit la stratégie de la compagnie aérienne consistant à dédier son avion Blue Savoia aux champions sportifs italiens.



L’Airbus A330neo est la référence de la compagnie en termes de technologie, de numérisation, d’innovation, d’efficacité et de design et l’expression ultime du « Made in Italy » grâce à la cabine Airspace primée, aux intérieurs conçus par Walter De Silva et à un système IFE de pointe.



De plus, l’accent mis sur le développement durable est un pilier clé de la stratégie d’ITA Airways pour l’avenir L’arrivée de l’A330neo, plus léger, plus silencieux et plus efficace, marque une nouvelle étape importante dans le plan de développement durable d’ITA Airways, qui prévoit d'ici la fin du plan 2023-2027, une flotte comprenant environ 90% d’avions de nouvelle génération. L’A330neo offre une réduction de 25% de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par siège par rapport aux appareils de la génération précédente. En termes de technologie de pointe, l’Airbus A330neo intègre également les moteurs Trent 7000 de dernière génération de Rolls-Royce, de nouvelles ailes, une gamme d’innovations aérodynamiques, et est capable de voler 7 200 NM / 13 334 km sans escale.



ITA Airways, la compagnie aérienne nationale italienne ITA Airways, la compagnie aérienne nationale italienne, confirme sa forte présence sur le marché français et renforce encore la connexion entre la France et l'Italie avec l'ajout de nouvelles fréquences sur les lignes Paris - Rome et Nice - Rome tout au long de la saison été 2023.



Les passagers français bénéficieront ainsi de fréquences supplémentaires sur les lignes Paris Charles de Gaulle - Rome Fiumicino et Nice - Rome Fiumicino. Grâce aux vols quotidiens supplémentaires au départ de Paris et de Nice au plus fort de l'été, ITA Airways opérera un total de 92 fréquences hebdomadaires et jusqu'à 14 vols quotidiens aller-retour entre les deux pays, avec des connexions via son hub de Rome Fiumicino, récompensés par 5* Skytrax, vers 64 destinations dans le monde, dont 12 intercontinentales ainsi que plusieurs destinations internationales, et domestiques italiennes.

Au cœur de l’été 2023, le programme d’ITA Airways assurera les liaisons suivantes :



● 4 vols aller – retour de Paris CDG à Rome FCO

● 3 vols aller – retour de Nice NCE à Rome FCO

● 7 vols aller – retour de Paris CDG/ORY à Milan LIN du lundi au vendredi, 3 vols aller – retour les samedis et 5 vols aller – retour les dimanches.







