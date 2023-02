Morbihan : une nouvelle programmation au Château de Suscinio

En janvier 2018, le département du Morbihan, propriétaire du Domaine de Suscinio, a délégué la gestion du château à Kléber Rossillon, qui s’engage depuis 1995 à préserver le patrimoine, à développer son rayonnement et sa fréquentation auprès de tous les publics.



Depuis lors, le château et son parc auront été repensés pour accueillir davantage de visiteurs sur un nouveau parcours :



- En juin 2023, le Logis Est dit « Ducal », présentera une nouvelle scénographie sur les pourparlers du futur mariage d’Anne de Bretagne. Sur trois étages et une quinzaine de salles : du banquet, de la chambre du capitaine des gardes, des trois connétables, de la chambre de retrait de la duchesse, de garde-robes, des étuves, des arbalètes, de la chapelle, des pavements... Présentation de mobilier, d’objets historiques ou archéologies, de projections vidéos, etc.



- Le Logis Ouest dit « Merveilleux » consacré à la légende du Roi Arthur sur trois étages et huit salles : de la table ronde, du bestiaire, du lac, des batailles, du graal, etc.



- La cour d’Honneur et ses fouilles archéologiques ; les douves que l’on peut visiter en barque ; le parc avec son camp de chasse reconstitué, ses lices (où l’on s’initie au tir à l’arbalète) et ses prairies où paissent ses animaux (baudets du Poitou, Landes de Bretagne, moutons Ouessant, chèvres des fossés...).