Locations de vacances : Bookiply s'installe à Marseille et Rennes

Bookiply a débarqué en France en 2022. La filiale française d’Holidu a par ailleurs " multiplié son chiffre d’affaires par 10 (janvier/février 2023 vs janvier/février 2022) ", et a déjà réalisé, sur "les 2 premiers mois de l’année, 56% de son chiffre d’affaires de 2022."



Le marché français étant l’un des plus importants en termes de revenus et de réservations, il était opportun et stratégique pour la jeune entreprise de consolider sa présence dans l’Hexagone.