Le salon international du tourisme devient Voyage et Outdoor

tourisme

Voyages et outdoor

se renouvellent pour adopter un nouveau nom et une nouvelle image qui reflète les tendances actuelles du secteur des voyages et des loisirs.Ces événements, organisés par l'agence indépendante morbihannaise, sont des rendez-vous bien établis pour les résidents du grand ouest. Avec environet plus de, ils sont considérés comme certains des plus importants salons du tourisme en France., directeur de SAFYM, explique que “le termerevêt un caractère technique et apparaît de plus en plus dans l’esprit des gens comme une consommation trop réductrice d’une région ou d’un pays”.C’est pour remédier à cela que s’orienter vers les nouvelles tendances que l’événement devient. Cette évolution marque l’intérêt croissant des touristes et des habitants pour(camping, vans, camping-cars), et(randonnée, trek, vélo, paddle, kayak). Ces aspirations touchent diverses générations et doivent donc se décliner de manière plus ample pour correspondre à un public le plus large possible.continueront de présenter des agences de voyages, des destinations variées, des parcs de loisirs et animaliers, et des hébergements, tout en intégrant certaines nouveautés comme des véhicules de loisir, des équipements pour véhicules (tentes de toit, kits intérieurs) et du matériel de randonnée et de camping.