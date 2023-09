Tourisme ou éthique : un monde coupé en deux 🔑

une journée mondiale de ramassage des déchets

Faire du cas par cas est sans doute une solution. Mais, admettons tout de même que nous ne vivons plus dans le monde d’avant-hier ou juste d’hier. Nous vivons dans unNous sommes bel et bien confrontés à des accidents climatiques donc humains récurrents que nous ne savons pas gérer en particulier parce que nous ne voulons pas les prioriser. Dans son arrogance ethnocentriste, l’humanité occidentale en particulier, celle-là même qui a laissé l’économie libérale l’emporter, est bel et bien psychopathe. Atteinte de dissonance cognitive, elle sait, mais elle laisse faire car elle est incapable d’agir au bon moment avec les bonnes armes, en faisant triompher l’écologie sur l’économie. Et le tourisme, malgré ses discours et ses petits gestes et interdictions diverses (on taxe à Venise, on interdit les roulettes à Dubrovnik, on limite à Maya Bay et au Macchu Picchu…)Certes, parmi la « dark actualité », quelques bonnes nouvelles méritent d’être citées : on a organisé le 16 septembre «» qui a connu des succès divers selon les territoires. C’est un début. Autre bonne nouvelle : un groupe de jeunes Portugais, attaque 32 États européens devant la]b Cour européenne des droits de l'homme Citée par le journal britannique : The Guardian, il s’agit de la plus grande action en justice climatique menée dans le monde. Elle se déroulera le 27 septembre, à Strasbourg devant 17 juges !