Futuroscopie - Un touriste psychopathe peut-il contribuer à sauver la planète ? 🔑

Dans le secteur qui nous concerne : le tourisme et les transports, professionnels et élus mais aussi touristes ont bien compris aussi qu’il allait falloir en passer par un changement de mentalités et l’utilisation d’outils majeurs comme :



- la suppression pure et simple des visites touristiques dans certains sites trop fragiles.



- la limitation des flux dans d’autres sites. Soit en rendant l’inscription obligatoire (avec les exemples de Porquerolles et de la calanque de Sugiton dans les Bouches-du-Rhône). Soit en établissant des éco taxes d’entrée (le Bouthan, la Nouvelle Zélande depuis 2019, peut-être Venise et la place Saint Marc, certaines plages comme Maya Bay en Thaïlande).



- Enfin, on évoque aussi le « démarketing » soit la suppression de campagnes de promotion (Amsterdam par exemple). Tandis que tout le monde a bien compris que la sobriété en matière de mobilités (avion, voiture) serait la mesure la plus efficace pour faire baisser les émissions de CO2 et dépolluer notre planète.



- Sans parler de la réduction de la consommation de plastique, le tri des déchets, le recyclage, l’extension des labels…