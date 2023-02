Derrière Younight se profile la montée de Maisons du Monde Hotels

L’année 2023 est aussi une année importante pour la nouvelle enseigne Maisons du Monde Hôtels et Suites. Elle est née du partenariat en 2019 entre le groupe Vicartem et Maisons du Monde. Ensemble, ils veulent apporter une nouvelle définition du lifestyle, un peu galvaudé, en alliant décoration originale confiée aux équipes de Maisons du Monde, et convivialité authentique autour d’une promesse percutante : « Ici, c’est comme à la maison, mais en mieux ».



Aux équipes de Younight Hospitality, et particulièrement de Nicolas Schmoll, le responsable Marketing, de concrétiser cette ambition. La société exploite aujourd’hui 3 hôtels Maisons du Monde à Nantes, Bordeaux et désormais Marseille depuis décembre dernier.



La marque se construit autour du concept de lieu de vie animé. Chacun des trois hôtels respecte les 4 principes fondateurs : une décoration avec la gamme professionnelle Maisons du Monde ; 5 styles de chambre par établissement, un mix d’hébergement avec des appartements pour famille et une localisation au plus près du centre-ville.



Cela se traduit par l’entrée dans un lobby salon, avec son bar, sa bibliothèque et ses grandes tables qui facilitent les rencontres et le travail en coworking ou les afterworks à la fin de la journée. La localisation centre-ville est propice à une complicité voulue avec les commerçants du quartier et à des animations régulières, comme des scènes ouvertes qui invitent les habitants du quartier à entrer dans l’établissement.