Okko Hôtels affiche sa meilleure année historique

Le message passe et la fréquentation ne fait que croître avec. La satisfaction est mesurée à hauteur de 85% toutes prestations confondues (indicateur GRI) et 91% pour la qualité du service.Groupe familial fondé par Olivier Devys, avec le soutien initial des fondateurs du groupe Accor,au poste de directrice générale. Elle est accompagnée par Ingrid Boutabba au poste de directrice générale-adjointe Opérations et Hortense O’Byrne, au poste de directrice générale-adjointe Finances.Solenne Okea-Devys a fait partie de l’équipe initiale du lancement aux côtés de son père comme directrice Produits et Communication, puis directrice générale-adjointe.Elle a insisté pour être entourée d’une équipe féminine pour conforter les valeurs fortes de la marque. D’ailleurs, Okko Hôtels deviendra dans