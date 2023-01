Hôtellerie d’affaires : vers une légère hausse des prix en 2023 ?

Par ailleurs, il ne faut pas croire que cette inflation signifie que les hôtels sont sortis d’affaires : « La demande est légèrement en retrait par rapport à 2019 , explique Vanguelis Panayotis, les hôtels de plus de 500 chambres souffrent d’un essoufflement de réservations de groupe Mice ».



Pour le spécialiste, « il faut faire attention à l’excès d’enthousiasme. Si les prix montent cette année, tant mieux mais il faut purger les PGE et faire des investissements pour s’adapter aux nouvelles demandes des clients ».



Même constat pour Olivier Steuermann qui évoque aussi les salaires et la baisse de la qualité de service : « Certains hôteliers vont jusqu’à proposer des massages aux salariés et des 13e et 14e mois, et ce n’est pas suffisant pour trouver du personnel ». Sans oublier les coûts de l’énergie et tous les investissements nécessaires à réaliser pour diminuer les émissions carbone.



Néanmoins, selon Vianney Laudrous, le secteur est toujours aussi attractif pour les investisseurs : « Le Covid n’a pas fait de perdre de la valeur aux hôtels. Les prix restent très élevés et c’est la guerre pour trouver les hôtels au bon prix ».