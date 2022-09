En France, l’inflation pourrait contrarier la reprise du voyage d’affaires

Sans doute les prix de 2019

Les compagnies ont besoin de cash pour réaliser des investissements

Si l’on devait répercuter la hausse de l’énergie, les prix augmenteraient de 10%

Cela ne sera pas le cas. Le train doit rester un transport populaire

Selon le baromètre Epsa, à la fin de l’année,tant il existe des vents contraires incarnés en partie par l’inflation et l’urgence climatique.Si, pour l’instant, elle n’est pas un frein à la reprise, elle est préoccupante Ainsi, à Londres, les prix des hôtels ont augmenté de 30%., elle devrait être à deux chiffres en France, en 2023, sur le poste « hôtel », plus ce qu'anticipe Epsa.Les prix des billets d’avion, comme on le constate actuellement, devraient aussi sensiblement augmenter. «, estime Thadée Nawrocki, responsable commercial et ventes du groupe Lufthansa en France, n'étaient pas au bon niveau.» pour renouveler leur flotte et, aussi, payer plus cher des carburants durables.Président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou n’a pas caché que le prix de l’énergie pourrait entraîner une augmentation des prix des billets de train en 2023.En France, Epsa l’estime entre 3.8% et 6.2%. «, souligne Olivier Pinna, directeur du voyage affaires SNCF.».