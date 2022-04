Décarbonation de l'aérien : l’attente se renforce pour les voyageurs affaires 🔑

76% de nos clients sont engagés dans une trajectoire de décarbonation avec des organismes de certification. Tous nos clients affaires regardent leur Scope 3"

Aujourd'hui, le transport aérien représente 2,6% des émissions de CO₂, mais si on ne fait rien ce sera plutôt 20% à l’horizon 2050, compte tenu de la croissance du secteur. Nous disposons de deux leviers pour progresser : le changement de la flotte, avec les A350 et les A220, et les carburants durables. Notre mandat d'incorporation est actuellement de 1%. Nos clients nous en demandent deux fois plus mais ces carburants sont six à sept fois plus chers

Nous n’arrivons pas à répondre à la demande de nos clients corporate qui veulent voyager avec du carburant durable. C'est tout l'enjeu pour la filière et l'industrie d'arriver à répondre à cette attente

Il faut accompagner ces mouvements en proposant à nos clients une intermodalité, des connexions avec les opérateurs de train

Il y a effectivement le renouvellement de la flotte et le SAF. Mais si vous voulez en trouver à Orly, bon courage, mais cela viendra !

il ne faut pas se lancer dans des discours irrationnels mais être réalistes

Le digital permet beaucoup, notamment dans la gestion de la trajectoire des avions. Nos personnels doivent être mis à contribution pour encore consommer moins, tout comme les aéroports. J'essaie de mettre des groupes électriques à Orly et je n'y arrive pas. Il faut être volontariste et je trouve qu’on ne l’est pas assez

Des arbitrages vont être faits par la clientèle affaires, les échanges intra-entreprises se feront majoritairement en visio et ce qui relève de la relation commerciale va reprendre, avec un trafic plus ou moins normal.



Les projections, à terme, c'est une baisse du trafic affaires entre 20 et 25%. Il y a une accélération des comportements

dans les entreprises, il va falloir y être très attentif pour mesurer les impacts et, conséquemment, sur la demande en transport aérien.

Le monde a changé en juillet 2019, sous l'influence, peut-être de Greta Thunberg… Nous pensions, comme le disait alors Louis Gallois, alors patron d'Airbus, que la dernière goutte de kérosène serait pour l’aérien. Ce monde est terminé

