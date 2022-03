"Entry/Exit System" : l'aérien et les EDV demandent un report

"Bien que l’entrée en vigueur ait été récemment repoussée au mois de septembre prochain, nous considérons que cette date continue de menacer sa bonne mise en œuvre.



En effet, cette période proche de la haute saison, synonyme de très forte activité pour les compagnies aériennes, les aéroports et autorités de contrôle aux frontières en France, rendra très difficile la gestion et l’allocation des ressources nécessaires en amont pour la mise en place optimale du système comme la formation et les essais."

Dans un courrier commun, IATA, les Entreprises du Voyage, le BAR, la FNAM et Scara demandent à Gérald Darmanin Ministre de l'Intérieur demande un nouveau report de la mise en place du "Entry/Exit System" (EES) qui concerne l’enregistrement des données d’entrée, de sortie et de refus d’entrée des ressortissants des pays tiers de l’Union Européenne entrant dans un de ses Etats Membre. ( Règlementations (EU) 2017/2226 et (EU) 2017/2225 Dans une interview accordée à TourMaG.Com, Nicolas Paulissen, Délégué Général de l'Union des Aéroports Français (UAF) alertait sur les conséquences de l'entrée en vigueur de ce nouveau règlement qui pourrait engendrer des temps d'attente plus longs aux frontières de l'espace Schengen.indique les organisations dans leur courrier.