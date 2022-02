Règlement EES : les aéroports craignent "une explosion des temps d'attente" 🔑

Nous sentons un vent d'optimisme qui souffle. Les perspectives sont plus réjouissantes que celles de l'année dernière.L'année 2021 n'est guère meilleure que 2020 puisqu'en 2020 nous étions à -67% de trafic versus 2019. En 2021 nous devrions être aux alentours de -60%.Sur 2022, en prenant le scénario médian de l' ACI Europe, nous devrions atteindre un recul de -32%. Nous allons revenir au 2/3 du trafic de 2019.Les compagnies aériennes placent pas mal de capacités, et la reprise devrait être au rendez-vous sans atteindre les niveaux de 2019.La mise en place du pass sanitaire européen a vraiment été une bonne chose. Nous souhaitons une harmonisation européenne et la suppression de tous les tests qu'ils soient antigéniques ou PCR qui diffèrent d'un état à l'autre.Simplification, harmonisation : sont les maitres mots pour retrouver du trafic. Evidemment tous les segments de trafic ne retrouveront pas les mêmes niveaux de croissance. L'international sera le plus lent à reprendre notamment sur le long-courrier avec l'Asie et la Chine.