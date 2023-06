Avec sa 5e ouverture à Paris, Okko Hôtels fait évoluer son modèle

Depuis mars dernier, Okko est aussi le seul groupe hôtelier qui a décroché lemarquant une volonté résolue d’aborder toutes les problématiques sociétales et environnementales.Non seulement, l’entreprise est en quête de la neutralité carbone, mais elle veut impliquer les collaborateurs, les fournisseurs et les clients dans le respect de l’homme et de l’environnement.Cela passe aussi par une politique de recrutement qui fait une large place aux communautés locales, à l’accompagnement et à la progression de carrière. L’entreprise s’est défini quatre objectifs majeurs :- Prendre soin des hôtes et des équipes- Respecter les territoires et l’authenticité des expériences proposées- Chercher les solutions vertueuses avec les partenaires et les fournisseurs- Inciter chacun à adopter un mode de vie à impact environnemental le plus neutre possible.Solenne Ojea-Devys est persuadée que ces objectifs et l’engagement de l’entreprise sont tout à fait compatibles avec le maintien de la rentabilité et de la croissance. C’est la démonstration qu’elle compte faire dans les prochaines années à travers les nouveaux projets.