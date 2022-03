OKKO Hotels recherche de nouveaux talents

A l’occasion de l’ouverture du restaurant de La Défense, Okko Hotels propose aussi de nombreux postes en restauration et recrute notamment : Directeur de Restaurant, Adjoint de Direction Restaurant, Chefs de rang, Chef de Cuisine, Chef de Partie, Équipiers de cuisine et Second de cuisine.



A noter que dans un contexte où l’hôtellerie française est mise à rude épreuve, OKKO Hotels a maintenu 99% des emplois de ses équipes grâce à la mise en place de l’activité partielle, à l’ouverture de nouveaux établissements et à un plan de reclassement de certaines fonctions siège dans les hôtels.



Le groupe a profité de ces dernières années pour former 100% de ses équipes et développe une école de formation pour proposer des carrières dans lesquelles les candidats peuvent se projeter plusieurs années.