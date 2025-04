OKKO Hotels ouvrira un nouvel établissement à Troyes en juin 2025

Les chambres, conçues par le Studio Catoir , offriront une surface deet seront équipées d’une literie de la marque, de draps en lin et coton froissé, d’une machine à café, duet d’une ligne téléphonique avec appels nationaux inclus.Les départs pourront se faire jusqu’àL’hôtel comprendra également un espace appelé « le Club »,, avec des salons, un espace de coworking , un business corner ainsi qu’un service de snacks et boissons en libre accès.Despermettront aux non-résidents d’accéder à ces espaces.Une cave à manger proposera unesur place.Installé en centre-ville, l’hôtel se trouve à proximité du, caractérisé par ses maisons à colombages et son architecture médiévale.