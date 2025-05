OKKO HOTELS ouvre un 4 étoiles à Troyes

À Troyes, comme ailleurs, notre ambition est de contribuer à l’attractivité locale en collaborant avec des partenaires régionaux et en mettant en valeur les savoir-faire du territoire

Le nouvel établissement de Troyes a été conçu comme. Dès le petit déjeuner, les produits locaux sont mis à l’honneur : pains d’épices, biscuits de la Maison Dosnon, jus de fruits locaux, fromages affinés de l’Aube, terrines champenoises et champagne issu d’un vigneron indépendant de la région. Cette sélection reflète une volonté de valorisation du patrimoine gastronomique local.L’ouverture de l’hôtel s’inscrit dans un, en lien avec le. OKKO HOTELS y voit une opportunité de contribuer à la redynamisation des villes moyennes. "", souligne Solenne Ojea-Devys.Depuis avril 2023, OKKO HOTELS est une entreprise à mission. Le groupe affirme son: zéro plastique, réduction du gaspillage alimentaire, sourcing raisonné, formation, mixité des clientèles et ancrage territorial. L’environnement urbain immédiat de l’hôtel – centre historique, ruelles médiévales, canaux, cathédrales et maisons à colombages – sera facilement accessible à pied. Les vignobles de Champagne, les grands lacs de la forêt d’Orient et les outlets régionaux complèteront l’offre de découverte, accessibles en voiture.