A la découverte de Troyes, dans un « bouchon de champagne »

Parmi la dizaine d’églises de la ville, deux incontournables :Erigée en plus de quatre siècles, la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul n’en garde pas moins une unité de style. Elle renferme une perle exceptionnelle avecOutre ce trésor, elle présente l'un des plus beaux ensembles de vitraux de France avec 1 500 m2 de verrière qui constituent un panorama de cet art du XIIIe au XVIIe siècle. Emblématique,est en quelque sorte La Joconde de l’édifice.Magnifique exemple du gothique champenois, avec son portail au tympan sculpté du jugement dernier, la basilique Saint Urbain fait aussi la part belle à l’art du vitrail, comme toutes les églises de l’Aube.Rappelons que Troyes et l’Aube possèdent la plus grande et probablement. Un art qui a explosé au Moyen-Age et qui se perpétue encore de nos jours.Aujourd’hui, la Cité du Vitrail met en lumière ce patrimoine aubois, à l’Hôtel-Dieu-le-Comte. Un lieu prédestiné, chargé d’histoire, et situé entre la cathédrale et la basilique. Sur 3 000 m2, la présentation déploie les évolutions stylistiques qui ont marqué cette technique.Les œuvres originales sont régulièrement renouvelées au gré des prêts. Le vitrail profane côtoie le religieux, le moderne s’expose au côté de l’ancien, inséré dans une sobre scénographie. En outre, les œuvres locales laissent une place aux ouvrages d’autres régions. Le tout visible à la lumière naturelle, à hauteur d’yeux. Et sans torticolis !