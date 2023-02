Un Pavillon Nicolas Ruinart sur le site historique de la maison de Champagne

Nous poursuivons le souhait du fondateur qui a voulu faire de cette adresse historique, le 4, rue des Crayères, à Reims, la quintessence de la Maison Ruinart. C’est un lieu où s’expriment le savoir-faire et la créativité d’une Maison qui ne cesse de se réinventer

L’ambition du projet du Pavillon Nicolas Ruinart est de perpétuer de manière contemporaine l’héritage du fondateur, Nicolas Ruinart, d’incarner l'univers de la Maison de Champagne à travers son empreinte culturelle et artistique, et son engagement pour un monde plus durable.», explique Frédéric Dufour, président de Maison Ruinart.Plus prosaïquement, l'objectif est de(soit 50 000 d'ici à 2029) en réalisantPour atteindre son objectif, Ruinart s'est attaché les services d'un des architectes en vogue du moment, le Japonais Sou Fujimoto On lui doit notamment, réputé comme une prouesse architecturale. A Reims, l'architecte a conçu le pavillon « Nicolas Ruinart », du nom du fondateur de la maison, un espace de 1 400 m2 qui constituera la nouvelle entrée sur le site.