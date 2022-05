Futuroscopie - Le monde arabo musulman sous pression devrait pourtant s’en sortir 🔑

Et pourtant, tout allait bien
 Dans les annĂ©es soixante-dix, les routes des Indes Ă l’aller et au retour, semblaient sans danger. On quittait New Delhi et l’on traversait ledans un confort relatif mais une sĂ©curitĂ© quasiment assurĂ©e.On dĂ©gringolait ensuite sur Kaboul en passant par l’un des cols les plus dangereux du monde,Les femmes derriĂšre leurs grillages bleus Ă©taient rares et allaient Ă l’école. Le pays Ă©tait une rĂ©publique dĂ©mocratique dirigĂ©e par un gouvernement socialiste pro communiste. Les Talibans n’existaient pas encore. Et les plus tĂ©mĂ©raires des routards allaient galoper dans les montagnes, encadrĂ©s par des agences de voyages comme Air Alliance.Quant Ă l’Iran, aurĂ©olĂ© du prestige de la Perse ancienne, il faisait oublier l’autoritarisme de son monarque en proposant aux visiteurs des richesses culturelles exceptionnelles. SurveillĂ©s mais sĂ©curisĂ©s par la Savak, les touristes n’avaient rien Ă craindre, pourvu qu’ils n’émettent aucune remarque malveillante Ă l’égard du pouvoir du Shah d’Iran et de sa cĂ©lĂšbre famille.HĂ©las, dĂšs les annĂ©es quatre-vingt, le fragile Ă©quilibre devacillait et l’on ne voit guĂšre quand et comment ce pays tenu par le pire des rĂ©gimes pourrait rouvrir ses frontiĂšres.Quant Ă, une rĂ©publique islamique qui a pourtant connu un vĂ©ritable succĂšs touristique durant une petite pĂ©riode d’apaisement et rĂȘvait de devenir une grande destination en accueillant 20 millions de visiteurs, le voilĂ de nouveau et sans doute pour longtemps, lancĂ© dans un marchandage nuclĂ©o Ă©conomique dĂ©favorable, le privant de tout espoir de retour en grĂące.Pause dans sa course au nuclĂ©aire contre levĂ©e des sanctions Ă©conomiques, voilĂ le marchĂ© ! Mais, les tractations n’aboutissent pas et le pays se referme d’autant plus que le financement du Hezbollah et sa guerre ouverte avecne le rendent pas trĂšs frĂ©quentables.Et c’est lĂ que l’on retrouve le conflit israĂ«lo-palestinien