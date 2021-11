Appli mobile TourMaG



TripActions s'attaque au marché français Zahir Abdelouhab nommé vice-président des ventes Europe du Sud

TripActions prépare son arrivée sur le marché français. La solution intégrée pour les voyages, les dépenses et les cartes de paiement d'entreprise ouvrira ouverture ses nouveaux bureaux à Paris en janvier 2022. Elle vient, à cet effet, de nommer Zahir Abdelouhab au poste de vice-président des ventes Europe du Sud. Il aura pour mission de lancer et développer les ventes opérations de la société en France et en Europe du Sud pour les comptes Entreprise.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 23 Novembre 2021

Après une récente levée de fonds de 275 millions de dollars et l'acquisition de l’agence de voyages d’affaires haut de gamme Reed & Mackay (ex-Frequent Flyer Travel en France), TripActions vient de nommer Zahir Abdelouhab au poste de vice-président des ventes Europe du Sud.



Il aura pour mission de lancer et développer les ventes opérations du Groupe en France et en Europe du Sud pour les comptes Entreprise.



Avec cette nomination, la solution intégrée pour les voyages, les dépenses et les cartes de paiement d'entreprise ambitionne d’ouvrir et de développer le marché France et Europe du Sud pour accompagner les moyennes et grandes Entreprises dans leur transformation numérique.



Elle poursuit sa croissance et ses investissements " pour soutenir l’acquisition de clients de premier plan tels que Heineken en France ", indique TripActions dans un communiqué.

Ouverture des bureaux à Paris en janvier 2022 Diplômé de l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de Rouen, Zahir Abdelouhab a débuté sa carrière au sein du cabinet Wavestone spécialisé dans le conseil en management et IT pour les clients grands comptes.



Il a fait son entrée dans le monde des start-up il y a plus de 10 ans lorsqu’il a intégré Good Technology.



Il a également été l'un des premiers employés français de MongoDB et a lancé et développé les opérations de la société sur le marché français puis piloté sa croissance à l’international.



En prévision de l’ouverture de ses nouveaux bureaux à Paris en janvier 2022, TripActions constitue une équipe composée d’experts des voyages d’affaires, d’agents de voyages, d’account executives et d'un responsable marketing.



Parmi eux, Sergiu Les a rejoint TripActions début novembre et a un rôle d’expert voyages d’affaires de la société en France et dans la région Europe du Sud.



Il possède plus de 15 années d’expérience dans le secteur des voyages d’affaires et dans le développement et la gestion commerciale.

