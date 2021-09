Brexit, pass sanitaire... la lente agonie des voyagistes scolaires

Sauf qu'aucun assureur n'est capable de nous fournir une telle garantie. La clause a été retirée de leurs contrats.



Ils nous demandent de jouer à la roulette russe, en prenant le risque de perdre de l'argent, sans avoir aucune couverture,

Pour être franc avec vous, je suis très inquiet sur l'avenir du secteur à court terme,

Il n'y a pas de substitut possible à offrir à nos clients. Et quand bien même, aucun pays ne peut proposer les mêmes capacités d'accueil,

Notre programme American Village est un véritable succès, puis nous avons créé

scolaire virtuel. Nous promettons aux établissements de faire monter un jeu vidéo aux élèves,

Pour se prémunir d'une toute annulation intempestive liée à l'épidémie et ne pas revivre le scénario de 2020, les chefs d'établissement exigent à chaque appel d'offres que les voyagistes garantissent une couverture totale." peste Edward Hisbergues, le directeur de PG TRIPS Association.A cette problématique, il convient d'ajouter le passeport fantôme du Brexit et puis bientôt le pass sanitaire.Face à toute cette complexité, les professionnels gardent la tête sous l'eau, après maintenant 18 mois de crise." peste Xavier Obert.Avec la 1ère destination qu'est le Royaume-Uni quasiment fermée, les professionnels ont tenté de s'adapter avec plus ou moins de réussite, en proposant l'Irlande, les Pays-Bas ou encore Malte." déplore Aline Laillé, la directrice de Vefe Voyages Educatifs." annonce le président de Go&Live Group.Autant d'initiatives qui permettent de maintenir les équipes en activité et aussi de pouvoir garder le contact avec les clients, mais rien ne permettant de remplacer l'activité première.