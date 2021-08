Annonces de Bruno Le Maire : ce qu'en pensent les professionnels du tourisme...

"Il y a des points très positifs tels que l’extension du puissant dispositif de prise en charge des couts fixes pour toutes les entreprises de notre secteur.



Cependant, la réduction du fonds de solidarité à 20% des pertes de chiffres d’affaires, en août et septembre, est loin de couvrir les besoins des entreprises dans un contexte de mobilité internationale très limitée.



Par ailleurs, bien que nous comprenions l’exigence de rouvrir les entreprises et d’avoir un minimum d’activité, la condition de réaliser au moins 15% de CA pour accéder au fonds de solidarité risque de pénaliser les entreprises qui n’ont pas d’activité alors qu’elles ne sont pas fermées, par exemple celles dont l’activité est totalement tournée vers le long-courrier ou bien sur les séjours linguistiques pour les jeunes à l’étranger.



Nous attendons beaucoup du plan d’accompagnement spécifique pour notre secteur et celui de l’évènementiel, qui sera conduit sous l’égide de Jean Baptiste Lemoyne, comme s’y est engagé Bruno Le Maire.



Il s’agira de faire du sur-mesure et nous comptons bien faire valoir nos besoins et l’insuffisance des mesures globales pour certaines de nos entreprises.



La situation des territoires ultramarins a été abordée par Bruno Le Maire qui a précisé : « L’intégralité des dispositifs de soutien sera maintenue pour tous les départements d’Outre-mer encore soumis à des obligations de fermeture ».



Nous saluons ce dispositif renforcé, que nous avons appelé de nos vœux, pour les entreprises situées dans les territoires d’outre-mer. Ces mesures spécifiques viennent d’être confirmées par le Ministre des Outre-mer" , a déclaré Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage dans un communiqué.



Contacté par nos soins, Jean-Pierre Mas ajoute : " Notre inquiétude ne porte pas sur la fin du fonds de solidarité, mais sur le relais entre le FDS et la prise en charge des pertes d'exploitation. Il y a une période creuse de trois mois - juillet, aout, septembre - où le fonds de solidarité en baisse ne va pas couvrir les besoins des entreprises.



Le système de contribution aux charges fixes se mettra en place au 1er octobre mais il y aura des problèmes de trésorerie liés aux délais entre la demande - qui sera faite au mois de novembre pour octobre - et le paiement, puisque le traitement des dossiers se fera à la main, et sera long et compliqué. Toutefois, les PGE sont faits pour couvrir ce besoin de trésorerie temporaire.



Quant aux prêts ad hoc, ça n'est pas nouveau, une procédure existe. Pour des entreprises qui n'ont pas demandé de PGE, avoir ce prêt ad hoc peut être une bonne chose, même si une entreprise bien gérée, normalement peut rembourser les avoirs sans avoir à demander un prêt. "