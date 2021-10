Royaume-Uni : qu'est ce qui change pour les voyageurs dès le 1er octobre 2021

Seuls les résidents bénéficiaires de l’Accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, éligibles au (pre)settled status, pourront continuer à utiliser une carte d’identité jusqu’en 2025.Des différences peuvent subsister entre les différents pays, il convient de se tenir informé des décisions prises par l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord.A compter du 4 octobre à 4h du matin, les pays étrangers seront répartis en deux catégories en matière de déplacements internationaux :- Les pays sur liste rouge, pour lesquels les déplacements sont formellement déconseillés ;- Les autres pays.Le Quai d'Orsay précise que l’ensemble des voyageurs, quel que soit leur pays de provenance (des exemptions limitées pour certains métiers peuvent être trouvées ici ) doivent présenter au passage de la frontière un document comprenant les informations relatives à la provenance du voyageur ainsi qu’au lieu dans lequel la période de quarantaine éventuelle sera effectuée. Ce « passenger locator form » est à compléter en ligne (voir le lien ici) dans les 48 heures précédant l’arrivée sur le territoire britannique.Dans le même temps, les dispositions prises pour se prémunir de l'importation de cas de coronavirus restent en vigueur.Les voyageurs en provenance de France métropolitaine ayant reçu une vaccination complète. Ils doivent en revanche, au passage de la frontière, outre leurapporter(liste des fournisseurs à consulter ici). Les voyageurs ne pouvant pas apporter la preuve d’une vaccination complète doivent en revanche respecter les formalités et obligations suivantes, en plus du passenger locator form :- la présentation d’un test négatif de moins de 72 heures (voir détails supra dans la partie consacrée au pays sur liste rouge) ;- la réservation, avant le départ, de deux tests à réaliser aux 2e et 8e jour de l’arrivée sur le territoire et dont la preuve d’achat doit être présentée au passage de la frontière (liste des fournisseurs à consulter ici) ; - Une période d’isolement de 10 jours à l’arrivée, qui peut être effectuée au domicile ou à l’hôtel.Le Ministère de l'Europe et des affaires étrangères précise que l’Écosse applique la même approche que le reste du Royaume-Uni, à l’exception du test au 5e jour de quarantaine permettant d’écourter celle-ci, si le test est négatif.