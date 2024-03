touristique

Quatre catégories se distinguent :

Le continent africain bénéficie pour sa part tous les ans de flux internationaux importants :certes, mais souvent d’origine africaine.Ainsi, une étude universitaire estime que surUn chiffre en nette augmentation par rapport à une enquête plus ancienne. Dans cette nouvelle enquête qualitative, on distingue cependant que la diaspora effectuant un retour «» au pays n’est pas homogène non plus., ceux qui retournent selon une fréquence régulière et soutenue : ils logent en famille mais de plus en plus à l’hôtel.dont c’est le premier voyage depuis leur installation en Europe : ils logent en famille., qui retournent une à plusieurs fois dans l’année et sont généralement détenteurs d’un patrimoine. Selon l’âge, ils privilégient l’hôtel.qui ne retournent que très rarement au pays et observent des pratiques hybrides.Par ailleurs, sur le plan aérien, cette étude a permis d’évaluer le pactole partagé principalement par quatre compagnies aériennes dont Air France et Transavia Quant à la contribution directe, avec un budget des vacances moyen de 1.350 USD par personne, elle est d’autant plus élevée que les Africains construisent dans leur pays d’origine leur logement et parfois celui de leur famille…