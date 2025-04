À bord d’un navire de croisière : 20 métiers méconnus mais essentiels !

Bon à savoir

Après ces généralités, voici un aperçu desdes navires de croisière, qui pourraient vous intéresser.Il est en charge de tous les aspects RSE à bord, c’est-à-dire la mise en pratique du développement durable : tri et recyclage des déchets (carton, plastiques, verres, déchets alimentaires, etc.), eaux noires (toilettes), eaux grises, (douche, cuisine), etc. Il forme le personnel du bord aux bonnes pratiques. Ce rôle est apparu dans les années 2010, si je me souviens bien.Tous les navires de croisière ont un service médical à bord, avec un médecin généraliste, en contrat de 2 mois on / 2 mois off, ou même en contrat plus court. En effet, selon les pavillons, les navires de moins de 200 passagers qui longent les côtes ne doivent pas légalement avoir de médecin à bord, uniquement un infirmier ou une infirmière. De même, pour les transatlantiques deux fois par an, ces compagnies engagent un médecin généraliste.: pour les croisières transatlantiques, un certificat médical est demandé par certaines compagnies (également pour le continent Antarctique). La raison ? Le navire sera à plusieurs jours de navigation de tout hôpital à terre, et la règle à bord est de rentrer à bon port si un passager (ou un membre d’équipage) est en danger. Les hélicos ont leurs limitations…: il n’y a pas de dentiste à bord, même lors des tours du monde ou à bord des géants des mer. Le médecin du bord organisera un rendez-vous avec un dentiste à terre lors de la prochaine escale.Ils captent les meilleurs moments de la croisière, à bord (photo avec le commandant, pendant les activités, à table au restaurant, etc.) comme à terre (en excursions, à la coupée de débarquement avec le navire en toile de fond, etc.). En tant que passager, vous pouvez bien sûr demander à ne pas être pris en photo ou à ne pas être filmé (droit à l’image). L’équipe vidéo (vidéastes) va monter le "film de la croisière" en fin de voyage, et le passager peut donc l’acquérir. Certaines compagnies ont la bonne idée d’inclure ce film en cadeau (marketing) en fin de croisière.: demandez à ce qu’une note soit mise en cabine de votre part ! Exemple : "". Ou même au début du voyage : "", avec une bouteille de champagne ou une corbeille de fruits. Why not ? Je vous assure que les passagers adorent cela. Ce sont des petits détails, et cela favorise l’impression première et finale.Les compagnies ont bien compris que les passagers ont de plus en plus besoin de se relaxer à bord ; aussi, tout type de soin est prévu. Rappelez à vos passagers (serait-ce sexiste en 2025 de ne le mettre qu'au féminin ?) de réserver tôt le rendez-vous chez le coiffeur lors des soirées de gala, car il y a beaucoup de demandes ce jour-là. Des packages "soins" sont disponibles également pour les deux sexes. Les jours en mer sont vite "full", réservez en avance afin d’éviter les déceptions !L’Information Technology Manager va régler tous les problèmes de connexion aux écrans, ordinateurs, tablettes, téléphones portables, tout ce qui a rapport avec l’informatique et les connections WIFI. Quand je pense que j’ai connu dans ma jeunesse son prédécesseur à bord qui s’appelait l’"officier radio", cela me fait sourire...Présent en permanent ou à bord pendant les croisières thématiques, c’est une activité, comme la méditation, qui est de plus en plus appréciée par les passagers. Imaginez-vous sur le pont avant, avant le lever du soleil, les bras ouverts, regarder le soleil qui apparaît à l’horizon…Et les assistants. Rappelez-vous que les chefs (de cuisine, pâtissier, etc.) français sont bien côtés et demandés dans le monde entier. Je veux dire par là que votre nationalité est un atout. C’est un fait. Mais oui, c’est un travail intense et difficile. Et il faut cuisiner par tous les temps...Et oui, les géants des mers ont un fleuriste à bord (comme RCCL, Cunard). Il offre une variété de services, notamment l'arrangement de fleurs pour des occasions spéciales, l'entretien des plantes sur le navire, la fourniture d'arrangements floraux pour les restaurants (remplir les vases), les plantes décoratives sur tout le navire. Il prépare également les mariages et autres événements qui ont lieu pendant la croisière.: Les fleurs achetées à bord ne peuvent généralement pas être emportées à l'extérieur du navire en raison de restrictions agricoles, ce qui peut décevoir les clients qui souhaitent ramener des fleurs à la maison.Nous parlons de navires d’expédition, d’exploration, qui possèdent un hélicoptère et/ou un sous-marin à bord. Dois-je vous préciser que le salaire du pilote d’hélico avoisine celui du Commandant ? Eh oui…Il gère le stock de nourriture et de boissons, pour les passagers et les membres d’équipage. Le F&B Manager (Food and Beverage) n’est jamais loin et, au niveau hiérarchique, il est sous le directeur hôtelier.Qui dit navire, dit animations, et donc spectacles, conférences, documentaires, musiciens, etc. Il gère la partie technique de toutes les animations.J’ai connu et écouté tant de talents à ce poste. En mer, la musique classique a toute sa place. Cela "va avec" la navigation, avec les paysages, avec l’ambiance.: je ne suis pas un mélomane assidu, mais en voyage thématique, les croisières musicales (maritimes et fluviales) avec plusieurs artistes invités ont pour moi toujours été un enchantement. La navigation a naturellement une part de romantisme en elle.Connaissez-vous un spécialiste d’une destination, d’histoire, de géographie, des mammifères marins, ou d’un thème bien précis ? Il y a tant de voyages à thème, et donc tant de sujets à aborder à bord, surtout pendant les jours de mer.Dans les cabines "supérieures" - comprenez les suites - le majordome s’occupera de votre bien-être : défaire vos bagages, défroisser votre robe ou votre costume, cirer vos chaussures, apportera vos repas (dans votre suite si vous le souhaitez), et réservera pour vous les soins ou les sorties, lavera et repassera vos vêtements, avant, en fin de voyage de préparer votre valise.J’ai connu des passagers qui se passaient de ces (ses) services, alors que c’est bien entendu inclus. Certains passagers en suite viennent à bord avec leur majordome attitré.: un bon majordome anticipe. Il bloque des places pour les meilleures excursions du voyage et les propose à ses clients. Faites de même en tant qu’agent de voyages. Personnalisez !Un prêtre est de moins en moins présent à bord, il est vrai. Mais cela est toujours le cas à bord des compagnies latines, par exemple, pour Pâques, Noël. Ceci étant dit, j’aimais en tant que directeur rappeler que, à bord, nous ne parlons pas de politique, ni de religion. Et pour l’amour de D..., éteignez vos portables ! Déconnectez, vous êtes en vacances !- Rôle ingrat en cuisine, mais indispensable. J’ai connu un homme qui, un jour, s’est présenté sur le quai d'Ushuaïa en voulant à tout prix travailler à bord, à n’importe quel poste. Je l’ai présenté au directeur hôtelier qui venait de devoir débarquer un plongeur pour raisons médicales. Il a bossé pendant quelques semaines à bord et au final nous avons appris qu’il était universitaire, bourré de diplômes. Jorge a ensuite été chef d’expédition. "Reculer pour mieux sauter".- Certains navires ont des écoles de plongée sous-marine à bord, donc si vous êtes Dive Master ou Dive Instructor, vous avez la possibilité de travailler à bord et de changer de zone de plongée tous les jours, contrairement au même job à terre !Dans l’équipe artistique, il y a les musiciens, les danseurs, les chanteurs, les magiciens, parfois un clown. Et lorsqu'un géant des mers possède une patinoire, quelques patineurs sur glace ont toute leur place à bord (façon de parler car ce sont quand même des espaces bien plus restreints pour évoluer sur la glace). Je reste étonné que la compagnie de croisière américaine qui emploie une influenceuse française postant des vidéos internes, la laisse faire ainsi… De mon temps, ce genre de pratiques était strictement interdit. Les temps changent Frédéric ! (sourire).Si vous aimez les enfants et que vous rêvez de vivre des expériences uniques en haute mer, travailler comme baby-sitter sur un bateau de croisière peut être une excellente option. En plus de s'occuper des petits, les navires de croisière proposent souvent des activités pour enfants dans le cadre de leurs programmes de divertissement, ce qui vous permettra de développer vos compétences en matière d'organisation et d'éducation.