L’euro bondit face au dollar : vers un changement de régime monétaire ? [ABO]

Cette semaine encore, les marchés financiers ont été secoués par de nombreux événements. Les réactions ont parfois été excessives ou prématurées. Par exemple, il y a moins d'une semaine, la banque d’investissement Goldman Sachs anticipait une récession sévère aux États-Unis à cause de la montée du protectionnisme. Puis, après l’annonce d’un moratoire par la Maison Blanche, le discours a rapidement évolué : on ne parlait plus de récession, mais d’un simple ralentissement économique. Tentons de faire le tri entre les faits et les interprétations hâtives.ont été multipliés par dix par rapport à leur niveau d’avant l’administration Trump. Si ce niveau reste en place – faute de négociations concrètes et rapides – cela pèsera directement sur le pouvoir d’achat des ménages, sur les marges des entreprises, et donc sur l’investissement.L’économie américaine pourrait alors connaître une croissance nulle dans la seconde moitié de l’année. La Réserve Fédérale (Fed) jouera un rôle clé. Une fois que des signes clairs de faiblesse apparaîtront sur le marché du travail, elle devrait intervenir. Néanmoins, en raison des tensions inflationnistes causées par la guerre commerciale et le marché immobilier, elle n’ira probablement pas jusqu’à baisser fortement ses taux. Penser que la Fed interviendra en urgence pour soutenir l’administration Trump est selon nous une erreur : elle doit préserver sa crédibilité et éviter toute réaction excessive tant qu’aucune crise de liquidité ne survient sur les marchés.. La zone euro était déjà fragile avant ces événements. Un nouveau choc, via les exportations et la confiance des agents économiques, pourrait suffire à faire tomber la croissance proche de zéro dans les mois à venir. Toutefois, la Banque Centrale Européenne (BCE) dispose d’une plus grande marge de manœuvre que la Fed : l’inflation y ralentit, et même si des tensions ponctuelles peuvent apparaître, la tendance générale est à la désinflation., comme ceux de 1930 avec la loi Smoot-Hawley, qui avaient aggravé la Grande Dépression et freiné le commerce mondial. Mais aujourd’hui, les gouvernements ne sont plus contraints par l’étalon-or et disposent de davantage d’outils économiques. S’ils font preuve de sang-froid, il reste possible de préserver le libre-échange et d’éviter une spirale récessionniste ou une situation de stagflation prolongée.. Initialement centré sur les droits de douane et certaines routes commerciales stratégiques comme le Canal de Panama, il s’étend désormais aux taux de change. Pékin a été le premier à envisager une action sur le yuan, dont le taux est administré. La semaine dernière, le gouvernement chinois a demandé aux banques publiques de suspendre temporairement leurs achats de dollars. Le principal point d’attention à court terme est désormais la paire USD/CNY.Washington n’écarte pas l’idée de dévaluer le dollar, ce qui aurait des conséquences sur l’ensemble des marchés. Pékin, de son côté, envisage une dévaluation maîtrisée du yuan si cela s’avère nécessaire.