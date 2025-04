Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

La situation économique à court terme reste compliquée, notamment à cause de la politique commerciale peu claire des États-Unis et des nouvelles taxes douanières annoncées récemment. Malgré cela, il y a des signes positifs en Europe : l’inflation continue de baisser, ce qui donne de la marge à la Banque Centrale Européenne pour alléger sa politique monétaire.L’inflation dans les services a reculé à 3,4 % en mars, ce qui était attendu., avec un taux de 2,41 % en mars, en dessous de l’objectif de 2,5 % fixé par la BCE pour le premier trimestre. La baisse pourrait continuer au deuxième trimestre, avec un objectif de 2,2 %. Le protectionnisme américain reste un risque, mais ne remet pas encore en cause cette tendance.Côté défense, plusieurs pays européens ont annoncé leurs objectifs pour 2025. La Finlande veut porter ses dépenses militaires à 3 % du PIB, la Suède à 3,5 %, et l’Allemagne pourrait atteindre un niveau similaire après discussions au sein du gouvernement. La Pologne reste en tête avec 4,7 %, soutenue par des finances publiques solides. Varsovie veut devenir la première puissance militaire d’Europe. Ces dépenses devraient soutenir la croissance économique à partir de 2026, mais l’impact pour 2025 reste incertain, surtout à cause des taxes américaines.Aux États-Unis,. Il faudra attendre les données économiques concrètes des prochains mois pour en savoir plus. Pour l’instant, la croissance américaine est attendue entre 1 % et 1,7 % en 2025. Le risque de récession semble écarté.Enfin, la Banque centrale d’Australie a maintenu son taux directeur début avril, comme prévu. Une baisse de 0,25 % est attendue le mois prochain et semble déjà anticipée par les marchés. Depuis janvier, le dollar australien a perdu 3,3 % face à l’euro.