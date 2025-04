Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Semaine agitée pour les monnaies des pays émergents. La livre turque continue de chuter malgré les efforts de la banque centrale, les investisseurs s’inquiétant de la situation politique. Mais c’est en Asie que la tension est la plus forte.En début d’année, nous avions alerté sur un risque de guerre des devises dans la région, et cela semble se confirmer. La montée du dollar pose problème à plusieurs pays. La semaine dernière, l’Indonésie en a fait les frais : le 25 mars, la roupie est tombée à son plus bas niveau depuis 1998, perdant près de 3 % depuis janvier.. D’autres pays comme les Philippines et l’Inde rencontrent aussi des difficultés.. Si l’indice du dollar a reculé ces derniers mois en raison de la guerre commerciale, il reste une valeur refuge face aux devises émergentes. Cette tendance ne semble pas prête à s’inverser.Côté statistiques, la semaine a été calme. Le marché estime à 90 % que la Réserve fédérale (Fed) ne modifiera pas ses taux en mai, et nous partageons cette prévision. La Fed attend d’y voir plus clair sur l’impact des taxes douanières, qui freinent la croissance et augmentent l’inflation. Cependant, les entreprises s’adaptent, comme on l’a vu avec la Chine, où des stratégies ont été mises en place pour contourner les taxes américaines. L’incertitude demeure sur l’ampleur du ralentissement économique, mais une récession est exclue à ce stade.