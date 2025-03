Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Fait inhabituel :

La Banque d’Angleterre et la Fed ont maintenu leur politique monétaire. La Fed a laissé ses taux entre 4,25 % et 4,50 % et abaissé sa prévision de croissance pour 2025 à 1,7 %, contre 2,1 % auparavant. La récession tant redoutée semble encore loin, bien que l’économie américaine puisse ralentir. L’inflation reste sous contrôle, avec une prévision de PCE score relevée de 2,5 % à 2,8 %.La Fed prévoit toujours deux baisses de taux cette année, mais certains membres n’en anticipent plus aucune pour 2025. Une première baisse des taux reste possible, mais pas avant plusieurs mois.La Banque nationale suisse (BNS) a été la seule à agir, abaissant son taux directeur à 0,25 %. Elle se dit prête à intervenir si le franc suisse continue de monter. Avec une inflation faible (0,3 %), le risque d’un retour en territoire négatif existe, ce qui pourrait pousser la BNS à réintroduire des taux négatifs à moyen terme.les investisseurs institutionnels américains achètent massivement de l’or physique, pour plusieurs milliards de dollars en février. Ce choix, rare en dehors des périodes de crise majeure, alimente les spéculations : certains y voient une protection contre une récession, d’autres craignent une dévaluation du dollar sous l’administration Trump.Enfin, la livre turque a atteint un niveau historiquement bas face au dollar et à l’euro après l’arrestation du maire d’Istanbul, opposant d’Erdogan. Cet épisode illustre la forte instabilité des devises dans les pays émergents, où l’incertitude politique joue un rôle clé. La banque centrale turque devra redoubler d’efforts pour regagner la confiance des investisseurs.