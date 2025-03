Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Les marchés financiers ont connu de fortes variations la semaine dernière. Tout a mal commencé avec une chute des actifs financiers, y compris le dollar et l’or, après une baisse des valeurs technologiques américaines le lundi 10 mars.Certains analystes parlaient même de risque de récession ou de crise financière. Mais une bonne nouvelle est venue rassurer les investisseurs : l’inflation aux États-Unis a ralenti. En février, les prix à la consommation ont augmenté de 2,8% sur un an, contre une prévision de 2,9%.L’inflation sous-jacente, plus importante pour analyser la tendance des prix, est passée à 3,1% contre une attente de 3,2%. C’est la première fois depuis juillet 2024 que ces deux indicateurs baissent en même temps. Résultat : ceux qui redoutaient une crise ont dû revoir leurs prévisions.En regardant les chiffres, l’économie américaine reste solide. Les taxes douanières freinent certaines décisions : les consommateurs épargnent davantage, et les entreprises hésitent à investir. Mais pour l’instant, la guerre commerciale n’a pas d’impact majeur sur les prix. La croissance devrait atteindre entre 2% et 2,2% au premier trimestre, mieux que la zone euro sur la même période.Les marchés restent instables à cause des annonces et revirements fréquents de la Maison Blanche. Cependant, il n’y a pas de raison de paniquer. Le pire scénario serait un léger ralentissement, avec une croissance proche de 2% cette année, contre une prévision initiale de 2,3%. À titre de comparaison, la zone euro ne devrait croître que de 1%.Un point à surveiller est la volatilité du prix du pétrole, qui peut influencer l’inflation et les devises. L’administration Trump vise un baril à 50 dollars (contre 67 dollars actuellement), ce qui réduirait l’inflation d’un point selon la Maison Blanche. Mais un tel niveau mettrait en difficulté les producteurs américains de pétrole de schiste, qui ont besoin d’un prix de 60 dollars pour être rentables. Une situation complexe, d’autant que l’administration Trump n’en est pas à sa première contradiction.