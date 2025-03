Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

économie de guerre

L’Europe est en bonne posture. Les nouvelles positives s’enchaînent : l’inflation baisse à 2,4 % sur un an dans la zone euro et l’industrie française reprend des forces. En plus, l’augmentation des dépenses militaires en Europe crée de l’optimisme.Seul point négatif :Par exemple, le taux à 10 ans de l’Allemagne a dépassé 2,5 %, une première depuis 2021. Pour l’instant, cela n’affecte ni la Bourse européenne, toujours en forme, ni l’euro, qui reste stable.Cependant, il faut rester prudent sur l’idée d’une «», un terme à la mode. Depuis 2022, l’UE a augmenté son budget militaire de 100 milliards d’euros et d’autres dépenses sont prévues. Mais c’est encore insuffisant : seuls cinq pays européens respectent l’objectif de l’OTAN de 2 % du PIB en dépenses militaires, alors que les États-Unis sont à 3,4 %. Pire encore, l’Europe manque d’usines pour produire rapidement du matériel de défense.La guerre en Ukraine a montré ces faiblesses, contrairement aux États-Unis qui ont réglé ce problème dès 1950 avec le Defense Production Act. Moralité :Aux États-Unis, l’ambiance est plus pessimiste. Les dernières données économiques sont décevantes. L’indicateur GDPNOW de la Réserve Fédérale d’Atlanta, qui suit la croissance en temps réel, s’est effondré. Il est passé de 3,9 % il y a un mois à -1,5 % aujourd’hui. Cela dit, cet indicateur est très fluctuant et la chute est surtout due à une hausse des importations en janvier. Or, historiquement, cela n’a jamais provoqué une récession.L’économie américaine va peut-être ralentir, avec une croissance attendue à 2 % en 2025, contre 2,3 % prévue initialement. Mais c’est toujours mieux que la zone euro , où la croissance devrait être autour de 1,1 %. Le marché est nerveux et a tendance à surréagir. Il vaut mieux analyser les chiffres avant de tirer des conclusions trop rapides.Enfin, en Chine, les dirigeants ont fixé les objectifs pour l’année. L’industrie est au cœur de leur stratégie, notamment l’intelligence artificielle. Pékin veut renforcerdes centres d’innovation majeurs. Un sujet à suivre de près.