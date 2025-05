Dollar : un risque de change qui peut impacter vos marges [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Le dollar américain montre actuellement des signes de faiblesse, mais cette tendance ne s’applique pas uniformément à l’ensemble des devises mondiales.et c’est justement le billet vert qui en sort renforcé.La semaine dernière,a atteint un plus bas historique face au dollar, ce qui pourrait pousser les autorités locales à intervenir sur le marché des changes. D'autres monnaies de la région, comme, rencontrent des difficultés similaires.Cela confirme queEn revanche,Las’est récemment appréciée jusqu’à atteindre 0,80 CHF pour 1 USD, un niveau qui complique la politique monétaire de la Banque Nationale Suisse (BNS). Le marché anticipe désormais un relèvement du taux directeur à 0% dès juin, avec une possibilité de retour en territoire négatif - un scénario que la Suisse a déjà connu entre 2014 et 2022.Cette anticipation se reflète d’ailleurs dans le marché obligataire, où les taux à court terme des obligations souveraines suisses sont repassés en zone négative. Une anomalie, certes, mais qui illustre bien l’originalité du contexte économique actuel.À cela s’ajoute, qui représente un défi pour les exportateurs du pays, déjà pénalisés par des droits de douane réciproques de 31% imposés par l’administration Trump, ce qui pèse lourdement sur leurs marges.D’après les dernières données de la CFTC (le régulateur américain des marchés à terme), le dollar index est actuellement l’objet d’une pression vendeuse inédite depuis la crise du Covid en 2020. Habituellement, un excès de ventes précède un rebond technique, mais la prudence reste de mise dans ce contexte très incertain.Des rumeurs circulent même dans les salles de marché sur une possible volonté de la Maison Blanche de- une saison historiquement propice aux bouleversements monétaires. Difficile de dire si ces bruits de marché sont fondés, mais ils poussent de nombreux acteurs à couvrir davantage leurs expositions au dollar.Une baisse modérée du dollar, de l’ordre de 8 à 10%, pourrait encore être absorbée, bien que douloureusement. En revanche, une dévaluation brutale de 15 à 20%, comme certains membres de l’administration Trump l’évoquent, pourrait avoir des conséquences majeures pour votre activité.À nos yeux,