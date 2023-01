Voyages d'affaires : Verdié Voyages reprend Business Services 🔑

TourMaG - Reprendre une entreprise spécialisée dans le business travel, alors que certains observateurs prédisent que les niveaux d'activité dans ce secteur ne reviendront peut-être jamais aux niveaux pré-covid, n'est ce pas prendre un risque ?



Yves Verdié : Chez Verdié Business nos signaux sont plutôt verts, même très verts. Nous avons presque retrouvé les niveaux de 2019. Là aussi, nous sommes dans un positionnement qui rejoint notre signature "Destinations Humaines".



L'humain a encore un rôle à jouer dans ce secteur où il y a de nombreuses complexités tarifaires, et un jonglage permanent des partenaires, notamment des compagnies aériennes. Le client a besoin d'éclairage et de confiance.



On nous demande de passer moins de temps pour payer de moins en moins cher et en même temps le métier se complexifie et l'achat de la prestation au bout, est de plus en plus compliqué.



Il y a un paradoxe. Lorsque les clients comprennent notre métier, nous avons une valeur ajoutée qui est tout à fait justifiée. Moi je crois au business travel et à cette compétence à apporter aux clients.



Il faut du digital mais aussi de l'humain. On nous a pris, à un certain moment, pour des intermédiaires coûteux. Des outils ont été mis à la disposition des entreprises, sauf que vous n'êtes pas sûrs d'avoir accès aux bonnes solutions... Mais désormais les entreprises comprennent que nous sommes là pour optimiser les relations avec tous les partenaires qui deviennent très complexes dans leur stratégie.