TourMaG.com - Jusqu'où souhaitez-vous étendre votre réseau ?



Yves Verdié : Nous avons une stratégie et une volonté d'agrandir notre réseau, sans risquer d'affaiblir la santé financière de l'entreprise.



Nous sommes solides, avec des fonds propres. Durant les deux années de crise, nous avons maintenu les salaires, aucun de nos salariés n'a perdu de l'argent.



Nous ne sommes pas des risques tout, mais nous avons des projets de développement en respectant certains jalons selon les niveaux d'activité.



TourMaG.com - Le rachat de Carré Voyages représente plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous avez financé sur vos fonds propres ou vous avez fait appel à une banque ?



Yves Verdié : Nous l'avons financé par nous-mêmes.



TourMaG.com - Vous ressentez l'impact de la guerre en Ukraine dans les ventes ?



Yves Verdié : Nous avons connu une certaine période d'euphorie pendant quelques semaines, puis la guerre en Ukraine est venue stopper cette dynamique.



Nous sommes passés de la fin d'Omicron à un conflit armé, nous allons de crise en crise.



L'embellie a clairement été freinée, bien que nous entrevoyons une remontée des réservations. Le climat ambiant génère des craintes et un contexte anxiogène auprès de la clientèle.



Traditionnellement, nous faisons beaucoup de circuits. Et cette activité sur l'Europe de l'Est n'est pas neutre, avec la Pologne ou encore les pays baltes. Plus on se rapproche de la Russie et plus l'impact du conflit sur les ventes est important.



Je pense que pour les destinations d'Asie Centrale, ce sera pareil.