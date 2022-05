Verdié Business : "La NDC remet en question le rôle de l'intermédiaire..." 🔑

NDC remet pas mal de choses en question, ses outils changent complètement le travail et le rôle même de l’intermédiaire.



Où se trouve la valeur ajoutée d’une TMC ? Doit-elle simplement fournir des outils pour rechercher des tarifs ou chercher l’offre la plus adaptée, ou performante pour le client ?



Tout ce qui était cryptique était compliqué. C’est une évolution, jusqu’à la prochaine. Aujourd’hui ce n’est pas au point, peut-être que cela va rapidement le devenir.



A travers NDC, le but du jeu pour les compagnies est de s’affranchir des GDS et de vendre leurs billets plus chers. Le rôle de la TMC est de détricoter l’offre. Est-ce qu’elle sera transparente ?



Cette situation redistribue les cartes. Nous sommes des intermédiaires, des facilitateurs entre les compagnies et les sociétés, les voyageurs. Il faut rester dans une logique de partenariat. A nous de nous adapter.

Il faut que l’on arrive à identifier le rôle de la TMC de demain. Il y aura plus de technologie, c’est certain. Est-ce que ce sera aussi plus de service ?



Cela dépendra des attentes du client.