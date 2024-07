Patrick Métivier : "fin juin, nous avons fait la meilleure semaine de ventes pour juillet" 🔑

"sur la mer, la montagne, la campagne, globalement l'activité fonctionne très bien. En revanche, le tourisme urbain marque le pas.



Les réceptifs en Ile-de-France ne font rien cet été parce que nos voyageurs français vont rester en Ile-de-France ou vont aller à la campagne pour suivre les JO mais en tout cas, ils n'ont pas du tout acheté de voyages en France. Cependant, les ventes se décalent bien pour l'arrière saison et nous avons aussi des demandes pour début 2025.



Nous constatons aussi des demandes en dernière minute sur le tourisme d'affaires pour des entreprises qui souhaitent faire des séminaires.



De toute façon juillet et août, ce n'est pas la période où les réceptifs français bossent avec le marché domestique.



Normalement, nous travaillons beaucoup avec le marché international. C'est là que nous avons surtout les Américains, les Anglais, les Australiens et plusieurs marchés européens qui viennent. Cette année, nous les voyons très peu, voire, pas du tout.



En revanche, là aussi, il y a un décalage. Nous avons beaucoup d'Américains qui réservent sur septembre, octobre, et sur l'arrière-saison."