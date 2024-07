Ziad Minkara (CDS Groupe) : "Affaires ou loisirs, tout nous rapproche"

L’activité pour ce premier semestre avait été prévue fortement à la hausse avec 25% de croissance sur le périmètre hôtelier et le périmètre transactionnel de notre OBT.A fin mai, nous étions dans nos objectifs avant une inflexion en juin de l’évolution, notre progression pour ce premier semestre n’est plus que de 22%, les chiffres restent bons.Cette inflexion peut s’expliquer par trois raisons. Déjà, le mois de juin de l'année 2023 a été extrêmement fort. Ensuite, cette année, l’inflation est maîtrisée, un retour à la normale entre 4 et 5%. Enfin, le contexte des JO ne nous est pas favorable, entre un quart et un tiers des déplacements professionnels se font en effet en Ile-de-France en fonction de l’activité.Rendez-vous en septembre pour voir s’il y a eu des reports et non des annulations.Ajoutons un dernier impact qui est politique. A la suite des élections européennes et de la dissolution de l'Assemblée Nationale, on ressent un attentisme et l’on constate un ralentissement. Le premier semestre reste néanmoins excellent car la croissance est soutenue en Allemagne et en Italie.