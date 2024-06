Comment CDS Groupe accompagne les TMC sur le pilotage de la dépense hôtel de leurs clients Les éclairages de Vincent Zaldivar (CDS Groupe) et Johann Smith (Reed & Mackay France).

Entré en 2019 chez CDS Groupe, Vincent Zaldivar, Directeur du développement a pour mission d’accélérer les ventes par l’intermédiaire des agences de voyages. Parmi elles, Reed & Mackay.



Son directeur général France, Johann Smith, témoigne des avantages dont tire profit la TMC grâce à sa collaboration avec le HBT CDS.



Rédigé par CDS Groupe le Lundi 17 Juin 2024





Les promesses de CDS Groupe pour permettre aux TMC de servir au mieux les entreprises : fournir un large inventaire hôtelier aux meilleurs prix, une prise en charge complète des réservations, l’automatisation des processus lié au paiement et à la facturation, l’accompagnement et l’assistance avant, pendant et après la réservation.De quoi lutter contre le leakage qui, souligne, Johann Smith, directeur général de Reed & Mackay France , agence cliente de CDS Groupe, est « difficile à restreindre » avec un taux « qui se situe entre 20 et 25% ». Le patron de la TMC en profite pour pointer le « manque de maturité de l’employeur » qui n’a pas toujours conscience de sa responsabilité en cas d’incident vis-à-vis de ses collaborateurs lors d’une crise.

La gestion de l’après-vente, un gage de sécurité « Diminuer le taux de leakage, c’est aussi pouvoir s’appuyer sur des données de CDS pour informer le client sur sa réalité dans l’entreprise et aussi repérer les collaborateurs qui outrepassent régulièrement la politique voyage ».



La gestion efficace de l’après-vente est aussi un gage de sécurité. « On s’appuie sur l’agilité et les capacités de CDS à permettre à un collaborateur d’avoir toujours les moyens de faire face à une difficulté de paiement. Comment faire quand un hôtelier en Angola exige du voyageur un virement un samedi ? » Johann Smith met l’accent sur l’importance d’avoir un partenaire comme CDS « qui, comme nous, fait de la personnalisation du service une priorité, nous avançons à deux ».



Trouver les meilleurs tarifs, première préoccupation des entreprises lors d’un appel d’offres Pour s’assurer que le collaborateur ne soit pas tenté de réserver en direct, le voyageur aura accès à l’ensemble des tarifs négociés par son entreprise ainsi que l’ensemble du contenu du HBT.



« Une fois sur deux nos prix sont meilleurs que ceux négociés par l’entreprise » , affirme Vincent Zaldivar.

Ce qui est crucial pour Johann Smith : « la priorité pour les prospects lors des appels d’offres reste le prix. Une fois le contrat en route, l’aspect sécurité arrive très vite dans la relation avec le client » . Quand bien même l’inflation marque le pas, note le patron de Reed & Mackay France, « les prix de l’hôtellerie restent hauts si on les compare par rapport il y a trois ans » .



Par ailleurs, CDS permet aux agences de gagner en productivité en les aidant à automatiser la partie facturation dans leurs différents systèmes, la solution étant interopérable avec tous les back-offices. En les aidant ainsi à récupérer du volume hôtel « qui leur échappait par le passé » , les agences de voyages s’ouvrent la porte à des revenus additionnels. C’est d’autant plus stratégique que sur la partie « transport », avec par exemple l’avènement de la NDC, « les revenus deviennent un peu plus incertains » . Il faut donc, martèle Vincent Zaldivar, « qu'elles arrivent à rentrer dans leur compte d’exploitation la partie hôtels » .



Rebecca XERRI

