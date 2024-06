SNCF : deux tiers des places de l'été sont encore à vendre

La SNCF pourrait jouer sur les tarifs pour faire bouger les curseurs ?



Pour Alain Krakovitch, les prix vont mécaniquement baisser avec la hausse de l'offre : "L'offre va forcément augmenter car demain nous aurons plus de trains, plus de rames et des concurrents."



Rappelons que la SNCF a procédé à une augmentation de 5% et 2,6% des prix ses dernières années.



Sur la longue distance SNCF (Inoui, Ouigo, Eurostar, Intercités), " nous avons l'objectif d'atteindre 10 Mds € de chiffre d'affaires à la fin de l'année, sachant que nous ne sommes pas subventionnés Cela nous permet de couvrir nos coûts, notamment les péages qui représentent 40% de nos dépenses et de couvrir nos investissements. Nous souhaitons acheter 4,5 Mds € de nouveaux trains dans les années qui viennent."



Des tarifs qui devraient aussi évoluer en fonction de la concurrence. Déjà confronté à Trenitalia sur l'axe Lyon - Paris et à Renfe sur les axes Barcelone - Lyon et Madrid - Marseille, la SNCF va devoir faire face à une hausse des fréquences des compagnies italiennes et espagnoles.



"Dans 6 ans, nous compterons 70 rames de concurrents et même 120 si nous ajoutons la concurrence sur l'Eurostar. Tout ceci n'est pas négligeable. Il faudra adapter nos tarifs."