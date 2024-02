RESANEO propose toute l’offre rail et même Ouigo

Pour encore nombre d’agences Resaneo c’est l’avion, et pourtant depuis de nombreuses années le train est présent sur le site de l’agence spécialiste du transport.



Rédigé par Pascal VALENDRU le Lundi 5 Février 2024

Le train prend une place de plus en plus importante



« Resaneo propose désormais une offre rail très importante avec TGV Inoui, Ouigo Grande Vitesse, Ouigo Classique, Eurostar, Lyria.

L’éventail des destinations s’étant largement étoffé, cela permet aux agences de vendre des forfaits en ajoutant l’hôtel ou tout autres styles d’hébergements. La faible empreinte carbone du train est un argument qui parle au client, qui n’y était pas forcément attaché jusqu’à présent et répond à une demande de voyageurs déjà sensibilisés. Nous mêmes mettons en avant cette information lorsque cela est possible via

Les agences s’adaptent, bon gré mal gré, à la vente du train. Les nouvelles réglementattions en matière de déplacements nationaux en avion et la demande d’une certaine catégorie de clients qui souhaitent voyager de manière plus vertueuse n’y est pas pour rien. Jean-Pol Leclercq, Directeur Commercial de Resaneo, explique :« Resaneo propose désormais une offre rail très importante avec TGV Inoui, Ouigo Grande Vitesse, Ouigo Classique, Eurostar, Lyria.L’éventail des destinations s’étant largement étoffé, cela permet aux agences de vendre des forfaits en ajoutant l’hôtel ou tout autres styles d’hébergements. La faible empreinte carbone du train est un argument qui parle au client, qui n’y était pas forcément attaché jusqu’à présent et répond à une demande de voyageurs déjà sensibilisés. Nous mêmes mettons en avant cette information lorsque cela est possible via notre calculateur intégré ».

Nous proposons Ouigo à toutes les agences Jean-Pol poursuit :



« Nous avons fait en sorte que toutes les agences puissent bénéficier de l’ensemble de l’offre ferroviaire française dont OUIGO Grande Vitesse et OUIGO Classique ».



Il faut savoir que Ouigo, ce sont 14 destinations en Train Classique et plus de 40 en Grande Vitesse, qui viennent s’ajouter à l’offre train déjà accessible sur Resaneo.

Ouigo représente à ce jour environ 25 % des ventes pour la SNCF, il était donc nécessaire et normal pour Resaneo de pouvoir le mettre à disposition des agences inscrites sur sa plateforme.



Jean-Pol conclut :



« Notre valeur ajoutée devient aussi celle des agences de voyages et nous ne doutons pas que les ventes seront au rendez-vous ».



Les webinaires Resaneo pour les nouvelles agences, mais pas que...



« Nous organisons une session par semaine pour former nos agences à tous les services proposés et répondre à toutes les questions quant aux besoins des utilisateurs ».



Chaque nouvelle agence inscrite sur Resaneo bénéficie automatiquement de cette formation, et celles qui sont déjà clientes peuvent, bien évidemment, participer. Avec les changements de personnel et les nouveaux entrants dans la profession, les webinaires Resaneo sont plus que jamais très utiles.



Alors lancez-vous et inscrivez-vous en cliquant

Marion, Customer Success Manager Resaneo, vous propose de connaître tous les secrets de Resaneo lors de sessions de 45 minutes. Elle explique :« Nous organisons une session par semaine pour former nos agences à tous les services proposés et répondre à toutes les questions quant aux besoins des utilisateurs ».Chaquesurbénéficie automatiquement de cette formation, et celles qui sont déjà clientes peuvent, bien évidemment, participer. Avec les changements de personnel et les nouveaux entrants dans la profession, les webinaires Resaneo sont plus que jamais très utiles.Alors lancez-vous et inscrivez-vous en cliquant ICI

Contactez-nous au 0892 49 41 41

Vous n’êtes pas encore inscrit ?



Suivez-nous :

fr.resaneo.com



au 0892 49 41 41Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est par ici

Lu 152 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Découvrez ou redécouvrez les destinations soleil avec Air Transat! Boston avec JetBlue, porte d’entrée vers la Nouvelle-Angleterre