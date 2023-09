Resaneo intègre un calculateur d’émissions de CO₂

Dans la continuité de sa démarche responsable, Resaneo vient d’intégrer un calculateur d’émissions de CO₂ à son moteur de recherche de vols.

Rédigé par Pascal VALENDRU le Lundi 11 Septembre 2023

Resaneo fait le choix du calculateur de Google Ce calculateur développé par Google, « Travel Impact Model », vise à estimer les émissions de CO₂ des vols proposés par le moteur de réservation.



Les émissions de chaque vol, les émissions moyennes sur le trajet ainsi que la différence entre les deux sont indiquées sur la page des résultats de recherche de vols.



Le calcul de ces émissions est basé sur une méthodologie publiée par l’Agence Européenne pour l’environnement (AEE) et prend en compte de nombreux paramètres, tels que :



● La distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée.

● Le type d’avion utilisé, car un appareil récent consomme moins de carburant qu’un modèle plus ancien.

● La classe de voyage. Les passagers en classe affaire ou premium ont une empreinte carbone plus importante du fait du poids plus élevé du siège et de l’espace utilisé.

● Le taux de remplissage des sièges dans l’avion qui est calculé grâce aux statistiques des vols antérieurs.

● La quantité de fret transportée.

● Les étapes, étant donné que le décollage et l’atterrissage consomment davantage de carburant, un vol avec plusieurs escales émet plus de CO₂.



Bien évidemment, les émissions réelles de CO₂ peuvent différer des données indiquées sur le moteur de recherche, en raison de facteurs variables non connus au moment du calcul, comme la vitesse, l’altitude de l’appareil, l’itinéraire de vol réel et les conditions météorologiques au moment du vol.



Mais en résumé, c’est un bon moyen de prendre conscience de l’empreinte carbone générée par un trajet en avion. Et à la fin c’est au voyageur de tenir en compte ces informations lors de sa réservation.





Resaneo simplifie la présentation pour une compréhension aisée Jean-Pol Leclercq, Directeur des ventes de Resaneo, précise :



« Nous souhaitons faciliter la vie de nos agences en leur apportant toujours plus de services, mais nous le faisons de manière agréable et compréhensible au premier coup d’œil. En effet, en plus du nombre de bagages inclus et de la possibilité de mettre en option le vol, nous indiquons désormais si le vol rejette plus ou moins de CO₂ comparé à la moyenne des autres vols effectuant le même trajet.



Nous le symbolisons par un petit nuage ☁️, ce dernier permet de voir si le vol sélectionné se situe dans la moyenne basse ou haute de rejets de CO₂. L’agence peut ainsi, si elle le souhaite, informer son client de l’empreinte carbone du vol qu’il envisage de prendre. Cela lui permettra également de faciliter la vente d’un vol direct, même si celui-ci affiche un tarif plus élevé qu’un vol avec correspondance.

C’est simple et très complet, puisqu’il suffit de passer sa souris sur le ☁️ pour avoir toutes les informations. Nous avons toutes et tous à y gagner » .



Resaneo sera présent au prochain IFTM sur le stand H70 Jean-Pol conclut :



« Si voulez parler de ce sujet et découvrir l’ensemble de l’offre transport proposée par RESANEO ainsi que nos solutions en marque blanche ou nos API, venez nous retrouver du 3 au 5 octobre prochain dans le hall 1 de la Porte de Versailles. Nous serons heureux de vous recevoir sur le stand H70 » .



