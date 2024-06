Trainline Partner Solutions lance la vente de billets OUIGO France

À l'heure où Ouigo représente environ 25% des clients de la grande vitesse, nous sommes très heureux de pouvoir offrir ce contenus á nos partenaires B2B. Avec cette nouvelle intégration, nous couvrons aujourd’hui 100% des besoins en matière d’inventaire de train sur le marché français. Il y a fort à parier que Ouigo viendra, grâce à une palette plus large de produits et de tarifs, influencer les politiques voyage des entreprises et booster la pénétration du train dans le mix modal

La libéralisation du réseau ferroviaire en France et dans toute l'Europe a entraîné une augmentation du nombre de transporteurs et de la concurrence sur le réseau ferroviaire. Les prix étant devenus plus compétitifs, il incombe aux entreprises de gestion de voyages d'offrir un choix maximal et de faire profiter leurs clients de ces économies

Chez Navan, nous investissons massivement pour garantir à nos clients l'accès au meilleur inventaire possible. Notre capacité, en partenariat étroit avec Trainline, à offrir des tarifs OUIGO signifie que les clients de Navan auront accès à des options de voyage plus durables, à des tarifs moins chers et à une meilleure expérience d'achat globale.

Durant les, les ventes seront progressivement accessibles par le biais d'un partenariat avec des outils de réservation en ligne (OBT) comme Goelett pour Havas Voyages et Reed & Mackay, ou via des connexions directes sur l’API de Trainline pour des agences de voyages en ligne telles que: “.”", déclare Michael Riegel, PDG de Navan , EMEA. "