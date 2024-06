Sabre : premier GDS à distribuer Ouigo 🔑

▪ Les voyages internationaux prévus pour le quatrième trimestre de 2024, réservés jusqu'à la fin mai, ont notablement dépassé les chiffres de l'année dernière dans toutes les régions de destination.



▪ Les routes vers la région Asie-Pacifique ont enregistré la croissance la plus significative, avec une augmentation annuelle de 160 %. Cette hausse est alimentée par un intérêt marqué pour des destinations telles que la Thaïlande, le Japon, l'Indonésie, l'Inde et le Vietnam.



▪ Après la région Asie-Pacifique, les routes vers l'Amérique latine et les Caraïbes ont connu une augmentation annuelle de 140 %, principalement en raison de destinations populaires comme la Martinique, la Guadeloupe (un territoire français), le Mexique et la République dominicaine.



▪ Les grandes villes françaises ont montré une croissance substantielle des voyages internationaux sortants pour le quatrième trimestre de 2024. Paris et Marseille sont en tête, avec des augmentations respectives de 132 % et 128 %.



▪ Pour le premier trimestre de 2025, les réservations anticipées indiquent déjà une forte croissance continue, notamment sur la route France-Thaïlande, qui montre une augmentation annuelle notable de 212 %.